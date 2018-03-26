Ярославль, 26 марта, 2018, 14:59 — ИА Регнум. 26 марта члены комитета по социальной, демографической политике и здравоохранению Ярославской областной думы провели деловую встречу с представителями французской фармацевтической компании «Санофи Пастер», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Депутатам рассказали о деятельности компании и производимых лекарственных препаратах. Французские коллеги уделили особое внимание вакцинированию детей от таких серьезных заболеваний как дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит.

«Во Франции существует очень сильное вакцинальное антилобби, которое ведет целенаправленную работу с населением по отказу от прививок детям от смертельно опасных инфекций. Мы знаем, что и в России существует такое мнение. Наша задача — сообща противостоять этой негативной тенденции», — подчеркнул коммерческий директор вакцинального бизнеса в России компании «Санофи Пастер» Сергей Львов.

Представители компании предложили депутатам поддержать их предложение о расширении регионального календаря прививок и включить туда прививку от менингита. По словам старшего менеджера компании по работе с ключевыми клиентами Анны Климовой, это серьезное заболевание, последствия которого могут быть самыми непредсказуемыми, вплоть до смертельного исхода.

По словам председателя комитета Ларисы Ушаковой, решение о расширении регионального календаря прививок будет принимать департамент здравоохранения Ярославской области. Если его руководство выйдет в облдуму с таким предложением, его обязательно рассмотрят.