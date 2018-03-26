Кемерово, 26 марта, 2018, 14:54 — ИА Регнум. Ребёнок, который выпрыгнул из окна торгового центра в Кемерове, спасаясь от пожара, жив, но находится в состоянии искусственной комы. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Веронику Скворцову сообщает nsk.kp.ru. Также известно, что у мальчика в этой трагедии погибли родители и младшая сестра.

Цитата из видео «Инцидент Кемерово» Парень, выпрыгнувший с 4 этажа горячего ТЦ в Кемерове

«Сделав покупки, мама и папа отвели детей в игровую зону. Сначала дети играли, а потом начался пожар. Отец успел убедить сына выпрыгнуть в окно четвертого этажа — увы, прыжок оказался не совсем удачным, и ребенок, падая, задел козырек», — поясняют кемеровские коллеги.

Однако Вероника Скворцова, оценив состояние пострадавшего, заявила, что вся терапия ему согласована.

«Сегодня она подкорректирована с учетом положительной динамики. При необходимости мальчик будет проходить реабилитацию в лучших центрах страны», — сообщила министр.

По данным сайта Кемеровской области, также в тяжёлом состоянии находится ещё один спрыгнувший с 4 этажа ТЦ «Зимняя вишня», это молодой человек 18 лет. Он проходит лечение в областной больнице. Его лечение также было согласовано с ведущими специалистами через телемедицинскую консультацию с главным анестезиологом-реаниматологом минздрава РФ и главным токсикологом минздрава РФ.

Остальные девять человек поступили в стационары преимущественно с отравлением угарным газом. Их состояние оценивается как легкой и средней тяжести. По состоянию на утро 26 марта, у них отмечается положительная динамика, а сейчас состояние ближе к удовлетворительному. Но учитывая то, что некоторые из этих пациентов потеряли членов семьи, в том числе детей, пациенты находятся в состоянии острой стрессовой реакции, шока. С ними работают клинические психологи.

Вероника Скворцова сообщила, что в Кемерово также прибыли ведущие психиатры из института Сербского из Москвы во главе с Зурабом Кекелидзе.

Напомним, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова прибыла сегодня в Кемерово по поручению премьера Дмитрия Медведева. На данный момент при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» подтверждена гибель 64 человек. Министр сообщила, что в связи с трагедией в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» в медицинские учреждения обратились за помощью более 40 человек. На сегодняшний день в стационарах находятся 11 пострадавших.

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