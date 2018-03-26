Ярославскую фабрику XIX века распродают по частям
Новый Некоуз, Ярославская область, 26 марта, 2018, 14:34 — ИА Регнум. В поселке Волга Некоузского района Ярославской области волжская шерстопрядильная фабрика имени Розы Люксембург разбирается и выставляется на продажу по частям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила редактор Некоузской газеты «Вперед» Ольга Баскакова.
Фабрика была основана в 1895 году компанией немецких предпринимателей на земле бывшего помещичьего имения «Вячеславово» Мышкинского уезда Ярославской губернии близ станции Волга. В советские года фабрика сохранила свой профиль и стала крупным предприятием. С 1998 года она начинает переживать глубокий кризис, который заканчивается ликвидацией предприятия в 2007 году. Фабрику долго продавали, и летом 2017 года ее купило ООО «Объединенная кабельная компания ЛЕМАРК». Новые хозяева стали сразу же выставили фабрику на продажу за 15,5 миллионов рублей.
Но покупателей не нашлось, и в конце марта этого года появились новые объявление. Хозяева продают чугунные ворота за 750 тысяч рублей, а так же старинные кирпичи с клеймами владельцев угличского завода по 40 рублей за штуку. Кроме этого, с помощью сайта Авито ищут покупателей на паклю с фабрики и балки.
Председатель общественной палаты Некоузского района Ольга Баскакова сообщила, что в ноябре 2017 года в департамент охраны объектов культурного наследия была подана заявка на включение фабрики в реестр вновь выявленных объектов культурного наследия.
«Заявка поступила
Местные жители тем временем говорят, что владельцы фабрики приняли решение разобрать трубу фабрики.
«Я владелец фабрики, что хочу с ней, то и делаю. Пока мы продаем кирпичи из разрушенных зданий, ворота, паклю — то есть те вещи, которые на стоимость активов фабрики никак не влияют. Целиком ее продать не получилось, значит, буду продавать по частям», — сказал не пожелавший представиться Андрей, чей телефон стоит в контакте на avito.ru.
Собственник мотивирует распродажу частей здания, что фабрика в нынешнем состоянии представляет опасность для местных жителей, чьи дети там любят гулять.