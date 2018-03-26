Новый Некоуз, Ярославская область, 26 марта, 2018, 14:34 — ИА Регнум. В поселке Волга Некоузского района Ярославской области волжская шерстопрядильная фабрика имени Розы Люксембург разбирается и выставляется на продажу по частям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила редактор Некоузской газеты «Вперед» Ольга Баскакова.

Авито.ru Ворота фабрики продаются на Авито

Фабрика была основана в 1895 году компанией немецких предпринимателей на земле бывшего помещичьего имения «Вячеславово» Мышкинского уезда Ярославской губернии близ станции Волга. В советские года фабрика сохранила свой профиль и стала крупным предприятием. С 1998 года она начинает переживать глубокий кризис, который заканчивается ликвидацией предприятия в 2007 году. Фабрику долго продавали, и летом 2017 года ее купило ООО «Объединенная кабельная компания ЛЕМАРК». Новые хозяева стали сразу же выставили фабрику на продажу за 15,5 миллионов рублей.

Но покупателей не нашлось, и в конце марта этого года появились новые объявление. Хозяева продают чугунные ворота за 750 тысяч рублей, а так же старинные кирпичи с клеймами владельцев угличского завода по 40 рублей за штуку. Кроме этого, с помощью сайта Авито ищут покупателей на паклю с фабрики и балки.

Председатель общественной палаты Некоузского района Ольга Баскакова сообщила, что в ноябре 2017 года в департамент охраны объектов культурного наследия была подана заявка на включение фабрики в реестр вновь выявленных объектов культурного наследия.

«Заявка поступила 08.12.2017 . Срок принятия решения — 90 рабочих дней. Соответствующие запросы направлены, состоялся выезд на место для осмотра объекта. Решение будет принято до 20.04.2018 (ожидается ответ на один из запросов)», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия правительства Ярославской области Ольга Островская.

Местные жители тем временем говорят, что владельцы фабрики приняли решение разобрать трубу фабрики.

«Я владелец фабрики, что хочу с ней, то и делаю. Пока мы продаем кирпичи из разрушенных зданий, ворота, паклю — то есть те вещи, которые на стоимость активов фабрики никак не влияют. Целиком ее продать не получилось, значит, буду продавать по частям», — сказал не пожелавший представиться Андрей, чей телефон стоит в контакте на avito.ru.

Собственник мотивирует распродажу частей здания, что фабрика в нынешнем состоянии представляет опасность для местных жителей, чьи дети там любят гулять.