Москва, 26 марта, 2018, 14:20 — ИА Регнум. Объединение усилий разных стран для развития мировой науки придало ощутимый импульс наращиванию взаимовыгодного сотрудничества. Об этом говорится в тексте телеграммы президента России Владимира Путина, которая направлена участникам и гостям международной конференции «ОИЯИ: 25 лет новой эры».

Советский плакат Вечный прогресс

«25 лет назад группа государств приняла решение о начале совместной работы в Объединённом институте ядерных исследований (ОИЯИ), — говорится в телеграмме, обнародованной на сайте Кремля. — Это событие ознаменовало новый этап развития института, придало ощутимый импульс наращиванию взаимовыгодного международного научно-технического сотрудничества».

По словам главы государства, впечатляющие результаты работы ОИЯИ убедительно свидетельствуют о «важности объединения национальных ресурсов для достижения высоких целей, стоящих перед человечеством».

Путин также отметил, что ОИЯИ, благодаря вкладу всех своих участников, поправу занимает лидирующие позиции в мире по целому ряду ключевых направлений современной физики.

«Накопленный потенциал позволяет ученым инициировать перспективные крупномасштабные проекты (…), — говорится в телеграмме. — Уверен, что высокая степень кооперации, плодотворный обмен идеями и достижениями помогут вам и впредь добиваться успехов, формировать передний край науки».

Напомним, Объединенный институт ядерных исследований был создан одиннадцатью странами в 1956 году в целях объединения усилий, научного и материального потенциала государств-членов для изучения фундаментальных свойств материи.

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