Кемерово, 26 марта, 2018, 14:04 — ИА Регнум. На территории Кемеровской области на сегодняшний день действуют 90 многоэтажных торгово-развлекательных центров, в том числе 14 — в Кемерове, 12 — в Новокузнецке. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте потребительского рынка Кемеровской области. Что касается торговых центров, то их в регионе больше.

Илья Дубровин ИА REGNUM ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово

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Напомним, ТРЦ «Зимняя вишня», где в результате пожара, вспыхнувшего 25 марта, погибли 64 человека, формально считался предприятием малого бизнеса.

Сколько ещё многоэтажных ТРЦ в Кузбассе являются «предприятиями малого бизнеса», в департаменте не уточнили.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, пожар в кемеровской «Зимней вишне» унёс жизни 64 человек. В Кузбассе объявлен трёхдневный траур — 27, 28 и 29 марта.

В связи с трагедией в Кузбассе Генпрокуратура РФ направила во все регионы страны поручение проверить торговые комплексы, обратив особое внимание на сигнализации и системы пожаротушения.

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