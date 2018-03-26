Москва, 26 марта, 2018, 14:02 — ИА Регнум. Пожарные меры в России адекватные, правильные, их достаточно, сами инспектора даже часто отмечают, что где-то завышены. Но, увы, даже строгость российских законов не гарантирует их выполнения, заявил корреспонденту ИА REGNUM юрист компании URVISTA Глеб Подъяблонский.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Потому главный завет как юриста — законы надо не только писать, но и соблюдать, а для этого нужно усилить контроль за их исполнением.

«Сейчас действительно видно повсеместно огромное количество нарушений по нормам пожарной безопасности. К примеру, те же специальные выходы в случае пожара должны быть доступны и открыты 24 часа в сутки, но любой владелец помещения понимает, что если посетитель сможет свободно выйти из этого помещения во время пожара, то может выйти и просто так, что-то забрав с собой незаконно», — пояснил Подъяблонский.

Поставить охрану возле каждого пожарного входа нереально и дорого. Поэтому многие пожарные выходы закрываются на ключ или замуровываются. Некоторые компании ставят электронные замки, которые в случае включения пожарной сигнализации разблокируются. Но, по предварительным данным, в «Зимней вишне» сигнализация вообще не сработала, что тоже могло послужить причиной такой трагедии.

«Любые торговые центры проектируются с учетом того, что возможно возгорание. И судя по количеству погибших, здесь имело место либо фатальное стечение обстоятельств, либо то, что имели место нарушения. К сожалению, в огромных помещениях уследить за всеми возможными неисправностями нереально. Замыкание, разрыв электросети может произойти где угодно. Тем более известно, как и кем у нас сейчас всё строится в России.

Единственная мера — это снабжение ТЦ качественной системой пожаротушения: водного, газового, дымоудаления и т.д.», — считает эксперт.

Что касается ответственных за трагедию, то, как говорится, у каждого происшествия есть свое имя, отчество и фамилия. И в данном случае это — ответственный за пожарную безопасность, сотрудник МЧС, который проводил последнюю ревизию, владелец компании, производящей установленные сигнализации и т.д.

К сожалению, по разным причинам сама проверка пожарной безопасности в стране часто проходит формально, что также может привести к трагическим последствиям. И опыт, с той же «Хромой лошадью» в Перми, ничему не учит.

«В случае таких происшествий каждый пожарный инспектор должен знать, что если такое происходит, то он, как и проверяющий его деятельность, обязательно сядет. Причем не на два-три года, а нести наказание за каждую ушедшую жизнь, а в данном случае это получится пожизненный срок. И когда они будут в следующий раз подписывать формальные протоколы осмотра, то задумаются, готовы ли к таким последствиям для себя», — полагает Подъяблонский.

К сожалению, как показывает практика, другие меры, кроме репрессивных, здесь не работают. В Европе каждый чиновник знает, что если он взял взятку, то непременно сядет. Причем не только у него, но и у его семьи тоже будут проблемы — к примеру, его сын никогда не будет принят на нормальную должность в госслужбе. Исполнять законы в России может заставить только страх.

«Что касается того, имела ли место коррупционная направленность, то здесь пока ничего не доказано. Будет идти следствие, и по результатам будет видно, брали ли взятки, кто допустил получение взятки в ходе проверки, или это была просто халатность инспектора. Хочется надеяться, что с виновными разберутся и заставят нести соответствующее наказание», — высказал свое мнение эксперт.

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