Иркутск, 26 марта, 2018, 13:47 — ИА Регнум. Для Иркутской области, а особенно, Иркутска, безопасность в торговых центрах является весьма болезненной темой. Недавно в Ангарске сгорел ТЦ «Центр», удивительно, что никто не пострадал. Несмотря на то, что ранее региональное управление МЧС сообщило, что не может самостоятельно инициировать такие мероприятия из-за введённых властями РФ «надзорных каникул», после трагедии в Кемерово, спасатели всё-же решили провести ревизию всех планов прошедших проверок. Такой вывод можно сделать из официального сообщения ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

«В адрес собственников таких объектов нами сегодня были направлены рекомендации о проведении внутренних проверок для выявления возможных нарушений в системе обеспечения пожарной безопасности торгово-развлекательных комплексов. Это следует сделать, не дожидаясь надзорных органов. Владельцам следует обращать внимание на исправность систем противопожарной защиты: обнаружения, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, дымоудаления, пожаротушения, аварийного освещения, соответствие требованиям путей эвакуации и эвакуационных выходов. Но самое главное — это оценка действий персонала при возникновении нештатной ситуации. Если хотя бы по одному из этих пунктов есть пробел — это уже преступная халатность, которая может привести к трагедии», — подчеркнул начальник Главного управления МЧС России по региону Валентин Нелюбов.

По его словам, сейчас специалистами государственного пожарного надзора подготовлен список торгово-развлекательных центров и торговых предприятий для решения вопроса о проведении внеплановых проверок во взаимодействии с прокуратурой Иркутской области.

Между тем ircity.ru цитирует ответ на запрос пресс-службы спасателей по поводу проверок, в котором говорится, что сотрудники регионального МЧС смогут проводить проверки центров, если получат от правительства России распоряжение, но такового в настоящее время не поступало.

«Последнее время предпринимателям правительство России устроило «надзорные каникулы» — это значит, что надзорные органы не имеют права приходить и проверять их. Они сами проводят проверки, сами нанимают экспертные организации, но мы их не проверяем в соответствии с законом», — отметили в пресс-службе.

Напомним, трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошла днём 25 марта. Из-за пожара на четвёртом этаже и быстрого задымления погибли более 60 человек, многие из которых — дети, пришедшие посмотреть кино или поиграть в детском развлекательном центре.