Ярославль, 26 марта, 2018, 13:41 — ИА Регнум. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров считает, что обязательные проверки систем безопасности крупных торговых и развлекательных центров не стоит путать с чрезмерными контролем и административным давлением на бизнес. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Альфир Бакиров

Одной из главных косвенных причин трагедии в Кеморово называют отсутствие проверок в торгового центра «Зимняя вишня», который был освобождён от них, как субъект малого бизнеса.

Идет подмена понятий. Понятие «кошмарить бизнес» к этому не относится. Построить объект за 4 миллиарда рублей может лишь богатый человек. Но если ты строишь объект, где одновременно находится тысячи, а выходные — десятки тысяч людей, ты должен предусмотреть все нюансы пожарной безопасности. Экономить на этом преступно. Обязательные проверки систем безопасности — норма, не имеющая отношения к административному давлению на бизнес», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Уполномоченный по защите прав предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров.

Ярославский бизнес-омбудсмен считает, что в вопросе контроля со стороны МЧС нельзя сравнивать маленький магазинчик и огромный торговый центр — объект массового скопления граждан надо проверять чаще.

Нынешняя норма — один раз в год. Но, наверное, лучше это делать ежеквартально», — считает Альфир Бакиров.

По мнению правозащитника, трагедия в Кемерово — результат попустительства местных властей и пожнадзора.

Проверки проверками, а вопросы контрольно-надзорной деятельности, связанный с пожарной безопасностью и безопасностью людей — это совершенно другое дело», — сказал бизнес-омбудсмен.

Альфир Бакиров считает, что излишней щепетильности здесь быть не должно.