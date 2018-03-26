Москва, 26 марта, 2018, 13:41 — ИА Регнум. Недобросовестные предприниматели пользуются тем, что их бизнес проверяют только раз в три года, считает председатель комиссии московской городской думы по безопасности Инна Святенко. Об этом она заявила 26 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

«Следствие ведётся, и виновные обязательно будут наказаны — это однозначно, потому что дело резонансное, — сказала она. — Но по тем крохам (информации — прим. ИА REGNUM ), которые сейчас говорят очевидцы, выстраивается целый ряд, целая цепочка того, чего нельзя было допускать. Эвакуационные выходы — закрыты. Не было никакого информирования о пожаре. Насколько часто мы говорим, что в любом ТЦ система оповещения — это один из самых важных элементов! Когда сразу говорят, куда идти».

Депутат назвала одну из возможных причин того, почему нормы пожарной безопасности так бесцеремонно нарушаются. По мнению Святенко, дело в том, что контролирующие органы могут проверять бизнес только раз в три года, чем пользуются недобросовестные предприниматели.

«Беспредельная жадность и желание получить сверхприбыль приводят к тому, что даже самую дешёвую сигнализацию очень многие не ставят», — констатировала депутат.

Напомним, что, по последним данным Следственного комитета, в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека.

В Кузбассе в связи со случившимся траурными днями объявлены 27, 28, 29 марта. Соответствующее распоряжение подписал руководитель области Аман Тулеев. В день траура на всей территории Кемеровской области будут приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Кемеровской области. Учреждениям, организациям и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.