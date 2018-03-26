Барнаул, 26 марта, 2018, 13:27 — ИА Регнум. В Алтайском крае в связи с неблагополучной паводковой обстановкой введён режим повышенной готовности органов управления и сил территориальной подсистемы Алтайского края Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На сегодняшней день подтоплено 664 приусадебных участка, 223 жилых дома с населением 838 человек. Вода частично зашла в села Заринского, Солонешенского, Тогульского, Зонального, Петропавловского районов. Проведена эвакуация 468 человек. 36 человек находятся в пунктах временного размещения, — сообщает официальный сайт региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM На Алтае вот-вот начнётся паводок. Многие населённые пункты уже подтоплены талыми водами из-за сильно промёрзшей за зиму земли

«К сожалению, из всех вариантов паводковой ситуации, которые прогнозировались, развитие событий идет по наиболее сложному сценарию: резкое повышение температур сопровождается большим количеством осадков в виде дождя и мокрого снега. В этой связи в предгорных районах края — Петропавловском, Солонешенском, Краснощековском, Целинном, Третьяковском, Угловском, Локтевском, Змеиногорском и ряде других территорий — отмечается подтопление приусадебных участков, а также жилых домов», — подчеркнул губернатор Александр Карлин.

Между тем руководитель Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер проинформировал, что в настоящий момент фактически через весь юг Алтайского края проходит центр циклона. По его словам, только за минувшую ночь преимущественно в виде дождя выпало до 32 миллиметров осадков.

«Земля ничего не впитывает, стоки идут к водным объектам. Вскрывается верхнее и среднее течение Катуни, верховья рек Ануй, Песчаная, Чарыш, Алей. Ситуация более чем сложная», — пояснил синоптик.

Исходя из этих прогнозов принято решение об усилении группировки спасателей. По данным ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, на Алтай направляются более 200 спасателей из Новосибирской области, Республики Алтай и Красноярска с техникой и плавсредствами.

Напомним, по оперативным данным, в зоне подтопления талыми водами находятся семь населенных пунктов Краснощековского, Третьяковского и Чарышского районов. Люди не пострадали, их своевременно эвакуировали. На откачке воды в подтопленных домовладениях и возведении защитных сооружений задействованы более 450 специалистов и порядка 140 единиц техники. Дополнительные силы спасателей требуются из-за возможного ухудшения ситуации от многодневных дождей.