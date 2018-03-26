Москва, 26 марта, 2018, 13:24 — ИА Регнум. В Москве умер организатор финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди. Ему было на момент смерти 62 года.

Скриншот страницы Delovoe.TV Сергей Мавроди

Сергей Мавроди родился в 1955 году в Москве, в семье, глава которой, Пантелей Андреевич, работал электромонтажником. Мать Мавроди, Валентина Федоровна, трудилась экономистом предприятия.

У новорожденного мальчика врачи диагностировали врожденный порок сердца, и родителей предупредили, что мальчик может погибнуть ещё до совершеннолетия. В школе Сергей Мавроди демонстрировал феноменальные возможности памяти. Мальчик быстро и безошибочно запоминал различную информацию, он неоднократно побеждал на олимпиадах по физике и математике.

Также параллельно Сергей окончил еще и Детскую художественную школу имени В. А. Серова, а также добился значительного успеха в борьбе самбо, став чемпионом Москвы.

Провалив экзамены в МГТУ им. Н. Э. Баумана, он отправился учиться на факультет «Прикладная математика» в Московский институт электронного машиностроения, однако был впоследствии оттуда отчислен.

В 1989 году вместе с братом и женой брата Мавроди открыл кооператив «МММ», в который входили десятки коммерческих структур. Акционерное общество «МММ» стало крупнейшей российской финансовой пирамидой в истории. К деятельности пирамиды были причастны 15 млн человек.

В начале 90-х годов, когда на рынок стали поступать акции «МММ», всего за полгода стоимость каждой ценной бумаги возросла в 127 раз. Это был невиданный результат прибыли, обусловленный, впрочем, гигантским количеством рекламы. Уже тогда на Мавроди было заведено дело о неуплате налогов.

Затем Мавроди избирался в Госдуму РФ, однако в 1996 году был единогласным решением депутатов лишён мандата и неприкосновенности, после чего следствие против предпринимателя возобновилось. Теперь экс-депутату предъявлялось не просто сокрытие налогов, но еще и в мошенничество. «МММ» было признано банкротом, а глава компании попал в государственный и даже международный розыск.

После ареста «предпринимателя» уголовное дело на него составило 610 томов, а ущерб, нанесенный вкладчикам, оценивался в $110 млн. Однако некоторые эксперты считают эту сумму крайне заниженной. После тюремного заключения Мавроди создал новую пирамиду «МММ-2011», а затем «МММ-2012», которые, впрочем, быстро обанкротились.

В тюремном заключении Мавроди писал книги, по которым затем даже снимались кинофильмы. Роль самого афериста в одной из лент сыграл актер Алексей Серебряков.

В 2016 году он «прославился» очередной афёрой: Мавроди разместил на африканских интернет-ресурсах послания о грядущем финансовом коллапсе и предложил жителям ЮАР, Ганы и Нигерии вложить деньги в «МММ».

Умер Сергей Мавроди 26 марта на 63 году жизни. По предварительным сведениям, причиной его смерти стал сердечный приступ.