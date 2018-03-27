Москва, 27 марта, 2018, 06:29 — ИА Регнум. Судьба Арцаха (Нагорного Карабаха), его стремление к самоопределению и международному признанию служит примером культурно-исторических основ борьбы за независимость. В чем главный конфликт современного мира и каковы разрушительные и созидательные тенденции, противостоящие в нем, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Россия. XIX век. Медаль «За спасение погибавших»

Как соотнести принцип права народов на самоопределение с принципом территориальной целостности государства? Важен критерий, который позволит отделить разрушительный сепаратизм от созидательного народно-освободительного движения, ведь именно этот критерий позволит понять применимость содержащегося в Уставе ООН и Декларации о принципах международного права положения о том, что государства должны воздерживаться от действий, направленных против территориальной неприкосновенности (целостности) других государств. Ведь именно в этом ключе пытаются оценить признание или непризнание новых государственных образований, возникших на стыке ХХ и XXI веков.

Самым важным становится здесь утвержденный в Декларации о принципах международного права принцип равноправия и самоопределения народов. Если имеют место угрозы равноправию и свободному развитию какого-либо народа, разумеется, он вправе бороться за свою независимость. И его территориальная принадлежность к предшествующему государственному образованию может быть оспорена. Несмотря на это, современная Россия, конечно, отдает приоритет в этом вопросе принципу сохранения территориальной целостности. Выборочное применение правовых принципов в таком вопросе совершенно недопустимо. К сожалению, конфликт между мировыми центрами согласования и управления, структурами глобализации, с одной стороны, и борьбой за историческую память и национальное самосознание, с другой, выражается в двух диаметрально противоположных подходах. Глобализаторская концепция стремится навязать народам единую тоталитарную систему, как бы с издевкой названную авторами «демократической», — а на самом деле представляющую собой самую оголтелую власть олигархов. Что могут противопоставить этой угрозе народы, стремящиеся к настоящей, а не липовой свободе?

Читайте статью: Современность, Россия, Арцах (Нагорный Карабах): императив самоопределения

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