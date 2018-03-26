Ярославль, 26 марта, 2018, 13:06 — ИА Регнум. Руководство одного из кинотеатров сети «Синема стар», расположенного в торгово-развлекательном центре «РИО» на Тутаевском шоссе в Ярославле, отказалось рассказать корреспонденту ИА REGNUM о системе пожарной безопасности, существующей в кинотеатре. Насколько безопасно сходить в кино в Ярославле, можно узнать лишь после официального запроса.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Система автоматического пожаротушения видна везде

Пообщаться с журналистом согласился управляющий торгового центра, где сеть кинотеатров арендует помещения для 4 кинозалов общей вместимостью 540 человек.

План эвакуации

«У нас большая сеть торговых центров по всей стране. Пожар в Москве научил нас очень многому и заставил усилить меры безопасности. (10 июля 2017 года в результате пожара в ТЦ «РИО» на Дмитровском шоссе в Москве пострадало 18 человек — прим. ИА REGNUM ) В нашем здании 16 эвакуационных пожарных выходов. Все они свободны и открыты. Везде размещены указатели и схемы эвакуации. Собственная подрядная организация осуществляет постоянный контроль всех противопожарных систем. Ежедневно в ночное время проводятся учебные тренировки по локализации условного возгорания в том или ином месте торгового комплекса. Время на разворачивание пожарных рукавов — 3 минуты. У нас в штате находится опытный пожарный, бывший сотрудник МЧС, который занимается обучением персонала. Каждый продавец любого магазина в нашем торговом центре проходит обязательное обучение и знает как себя вести и что делать в случае тревоги», — рассказал управляющий ТРЦ «РИО» Алексей Сидоров.

Корреспонденту ИА REGNUM до вмешательства службы безопасности торгового комплекса, которая запретила вести фотосъёмку, удалось частично проверить слова управляющего. Действительно, системами сигнализации и пожаротушения оснащены почти все помещения, пожарные выходы открыты, лишь выход на улицу закрыт изнутри.

Пожарный выход открыт

Примечательно, что в эвакуационном проходе именно у кинозалов «Синема Стар» обнаружились посторонние предметы — сотрудники кинотеатра складируют там ненужные декорации.