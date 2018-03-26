Санкт-Петербург, 26 марта, 2018, 13:16 — ИА Регнум. Финансовые данные кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», где в результате пожара погибли 64 человека, вызывают много вопросов об организации этого бизнеса и правомерности его отнесения к статусу «малого». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил глава Санкт-Петербургской ассоциации малого бизнеса Алексей Третьяков.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Напомним, «Зимняя вишня» находилась на так называемых «надзорных каникулах» как предприятие малого бизнеса. Здание принадлежит ОАО «ККК», которая является дочерней компанией ООО «КДВ Групп», которое, в свою очередь, на 100% принадлежит другой компании — АО «Кондитерус ком».

«Получается, что «ККК» — это «дочка», которая принадлежит большой корпорации. Не удивлюсь, если в Петербурге действуют аналогичные схемы. Приходится цитировать Владимира Ильича (Ленина): по форме правильно, а по существу — издевательство, когда крупная корпорация выделяет из себя подразделение и называет его «малым бизнесом», — сказал Третьяков.

Он напомнил, что малый бизнес по закону определяется количеством штатных работников, ограничением на госучастие и финансовыми показателями оборота. Годовая выручка «Зимней вишни» составляла около 61 млн рублей при площади в 19 тыс. кв. метров.

«Очень смущают эти финансовые данные. Я что, должен поверить, что они по 3 тысячи рублей в год берут за квадратный метр? Не поверю. Возможно, здесь банальные финансовые нарушения с разделением платежей на официальные и неофициальные. Это можно назвать словом «мухлёж», — добавил Третьяков.

Он также отметил, что такой крупный торгово-развлекательный комплекс никак не мог, на его взгляд, находиться на надзорных каникулах в сфере безопасности, даже если зарегистрирован как малый бизнес.

«Насколько я понимаю этот вопрос, подобные здания и сооружения относятся к достаточно высокому классу опасности, так как там огромное количество людей. И все эти льготы по проверкам относятся к документальным проверкам, проверкам трудовой инспекции и прочим, но никак не к вопросам безопасности», — заявил Третьяков.

В связи с этим он не исключил, что инспектора пожарной безопасности всё же наведывались в «Зимнюю вишню» до трагедии. «Но в силу каких-то причин у них временно ухудшалось зрение в процессе прогулки по этому торговому центру», — заметил петербургский бизнесмен.

Алексей Третьяков добавил, что требования пожарной безопасности к малому, среднему и крупному бизнесу ничем не отличаются. В Петербурге, по его словам, надзор практически не мешает работать небольшим предпринимателям, в отличие от положения дел в «нулевые» годы.

«У нас в городе в последнее время особо никого не «кошмарят». Особенно такое было распространено при прежнем губернаторе, когда малый бизнес активно зачищали. Часто надзорные структуры приходили вовсе не по собственной инициативе. Мы прекрасно понимаем, что проверяющие инстанции зачастую используются как инструмент различными силами, начиная от госструктур, когда надо предпринимателя «прижать», заканчивая недобросовестной конкуренцией. Это факт. Второй момент тоже классический, я с этим неоднократно сталкивался: к вам одновременно приходят структуры МВД и МЧС. Если у вас офисное помещение на первом этаже, то первые требуют поставить решетки на окна, а вторые — их снять. Предприниматель не в состоянии выполнить противоречивые требования. Подобные накладки сохраняются и сегодня. Но в той мере, в какой я владею информацией, такого беспредела, как в нулевые, в Петербурге сегодня нет», — подчеркнул Третьяков.

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Как заявил ранее ИА REGNUM совладелец холдинга «Адамант» (управляет несколькими торгово-развлекательными комплексами в Санкт-Петербурге) Евгений Гуревич, контролёры нередко обращают пристальное внимание на то, что легко проверить, а не на то, что действительно важно с точки зрения противопожарной безопасности.

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Как рассказал ИА REGNUM на условиях анонимности один из сотрудников МЧС, большинство торговых комплексов Санкт-Петербурга и Северо-Запада оформлены как «малый бизнес», и на них в 2016—2018 годах распространяются так называемые «надзорные каникулы». В Петербурге работают порядка 150 крупных торговых и торгово-развлекательных комплексов.

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Напомним, СКР и МЧС подтвердили гибель 64 человек при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. По данным Следственного комитета, на данный момент опознаны 15 погибших. Шесть человек числятся пропавшими без вести, заявил глава МЧС Владимир Пучков.