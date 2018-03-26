Санкт-Петербург, 26 марта, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Сразу два исторических моста через большую Неву встанут на дорожный ремонт в Петербурге с началом апреля. Сначала — Дворцовый мост, затем — Литейный, сообщили 26 марта в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

ИА REGNUM Дворцовый мост

Этим ведомством уже выдана разрешительная документация «Мостотресту» на производство работ и ограничение движения транспорта на Дворцовый и Литейный мосты.

С 1 по 13 апреля будет ограничено движение транспорта по Дворцовому мосту. На примыкающей к мосту Биржевой площади движение транспорта ограничивается с 1 по 3 апреля и с 7 по 13 апреля.

С 22:00 6 апреля по 06:00 9 апреля будет ограничено движение транспорта по Литейному мосту.

Как отмечают власти, заказчики дорожного ремонта — ГБУ «Дирекция транспортного строительства и ГУП «Мостотрест» — активно начали оформление разрешительной документации на ограничения движения транспорта при производстве дорожных работ. Уже подано более 15 заявок на оформление распоряжений об ограничении движения транспорта.

Напомним, кампания дорожного ремонта проходит в преддверии начала Чемпионата мира по футболу 2018 года, семь матчей которого состоятся в Санкт-Петербурге.