Кемерово, 26 марта, 2018, 12:50 — ИА Регнум. В рамках уголовного дела, возбуждённого по факту пожара в торгово-развлекательном центре, унёсшего десятки жизней, задержаны и допрашиваются четыре человека, — сообщает Следственный комитет РФ. Известно, что, помимо генерального директора ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежды Судденок, под следствие попали арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, и руководитель управляющей компании, обслуживавшей здание торгового центра. Четвёртым стал руководитель компании, которая, разрабатывала и конфигурировала систему противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня».

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове унесла жизни десятков людей, многие из них — дети

Косвенно о том, что компанией-оператором ТРЦ «Зимняя вишня», по всей видимости, является компания, входящая в холдинг KDV, может свидетельствовать то, что на сайте ТРЦ «Зимняя вишня» в разделе «отдел аренды» в качестве контактного лица указана Юлия Новоселова. Электронная почта Юлии yu. novoselova@kdvm.ru. Также легко узнать, что что веб-сайт kdvm.ru, несмотря на то, что сейчас недоступен, зарегистрирован на компанию ООО «КДВ — групп», администратором которой числится ОАО «КДВ».

Поэтому Денису Штенгелову уже припомнили фразу, сказанную осенью 2017 года в интервью РБК: «Мы экономим деньги, выжигая поляну».

Из этого интервью, кстати, следует, что отныне холдинг агрессивно расширяется в ретейле (проект «Ярче!»), а с такой политикой торговые центры в собственности совсем ни к чему.

«Любой независимый производственный бизнес тратит немалые суммы на управление и продажи. Приходим мы, и все это берет на себя холдинг — затраты становятся нашей маржой. И даже если вдруг мы упадем в продажах на 20%, это не катастрофа, у нас же нет теперь лишних расходов на управление. Мы в принципе строим бизнес-модель и на постоянном росте, и на выжигании ненужных издержек», — пояснил тогда бизнесмен.

Напомним, Надежда Судденок, как отмечено в ЕГРЮЛ, владельцем компании «Зимняя вишня» стала только 24 августа 2016 года, а директором — с 7 сентября 2016 года. О предыдущем владельце официальных сведений нет, но, по неофициальной информации, ТРЦ принадлежал российскому миллиардеру Денису Штенгелову, основателю холдинга KDV, который занимается производством снеков и кондитерских изделий.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

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«В активе компании федеральные бренды: «Кириешки», «Компашки», «Бабкины семечки», «Яшкино», «3 корочки», Beerka, «Баренцев», а также «Хрустящий картофель», «Бонди», Mini Free, «Чипсоны», «Зеленый попугай», Nue. В общей сложности портфель из 16 торговых марок. В структуре холдинга работают более десяти фабрик, расположенных в разных городах России. Предприятия производят порядка 350 наименований продукции, которая продается во всех городах России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Головной офис «КДВ Групп» находится в Томске», — сказано на официальном сайте компании.

Словом, кемеровский 4-этажный торговый центр, похоже, оказался единственным, к которому миллиардер может иметь косвенное отношение. Но вот будет ли он привлечён по делу — большой вопрос. Равно как и другие сопричастные к этой трагедии.

Кто и почему разрешил зарегистрировать ООО «Зимняя вишня Кемерово» как малый бизнес? Кто проявил небрежность при проверке ТЦ в Кемерово на пожарную безопасность и кто конкретно его принимал из местных властей?

Есть вопросы и к конкретным сотрудникам торгового центра. Кто запер на ключ пожарные выходы? Кто занимался разработкой системы противопожарной безопасности? Кто закрыл на ключ кинозрителей в зале, чтобы туда не зашли те, кто входят на сеанс без билетов?

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове унесла жизни десятков людей, многие из них — дети

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«Это настоящая опись граждан, которые каждый на своем уровне, от миллиардера до билетерши, нарушили закон. И вот именно так и надо наказывать, только так что-то в стране изменится, а не кого-то одного во всем обвинить и забыть. Всех надо учесть, всех и каждого», — призывает telegram-канал «Земля Сибири».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошёл днем 25 марта. К настоящему моменту известно о 64 погибших. По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина, учитывая тяжесть последствий пожара в ТРЦ в Кемерове, уголовное дело, возбужденное по ст.ст. 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России.