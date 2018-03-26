Москва, 26 марта, 2018, 12:38 — ИА Регнум. В Москве на 63-м году жизни скончался основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди, сообщает Телеграм-канал Mash.

Delovoe.TV Сергей Мавроди

По предварительным данным, он умер в Боткинской больнице, куда был госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Мавроди, по данным СМИ, стало плохо в ночь на 26 марта на автобусной остановке на улице Поликарпова. Оттуда его увезла скорая, которую вызвал случайный прохожий.

Официального подтверждения этой информации не поступало.