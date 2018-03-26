Санкт-Петербург, 26 марта, 2018, 12:38 — ИА Регнум. Для окончательных выводов о причинах кемеровской трагедии следует дождаться результатов следствия, но, судя по предварительной информации, высока вероятность, что в торгово-развлекательном центре использовали более дешевый и более «горючий» утеплитель, полагает петербургский девелопер Олег Барков. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 26 марта.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово

Что касается согласования ввода в эксплуатацию подобных объектов, то они зачастую происходят, что называется, «на грани», отметил Барков. Из тех же экономических соображений нередко происходит удешевление прямо в процессе строительства, а «договоренности» с контролирующими органами осуществляются не вполне законным образом.

Еще одна важная деталь состоит в том, что развлекательные заведения, ориентированные на детей, как правило, менее прибыльны и именно поэтому располагаются на верхних этажах зданий ТРЦ, где арендная плата ниже, добавил Барков. А это становится дополнительным неблагоприятным фактором в случае подобных трагедий.

В Петербурге работают порядка 150 крупных торговых и торгово-развлекательных комплексов.

По последним данным, число жертв пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», вспыхнувшего в Кемерове днем 25 марта, достигло 64 человек. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести.