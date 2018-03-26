Кемерово, 26 марта, 2018, 12:39 — ИА Регнум. Завершение недели ознаменовалось страшной трагедией — 25 марта в Кемерове произошёл пожар в ТРЦ «Зимняя вишня», число жертв превысило 60 человек. Пользователи социальных сетей выражают соболезнования родственникам и близким погибших.

Скриншот страницы Telegram-канал Караульный ТРЦ «Зимняя вишня» после пожара

Скриншот страницы Telegram-канал Караульный ТРЦ «Зимняя вишня» после пожара

«Вечная память погибшим в торговом центре Кемерово. Горе для всех нас. Для всей страны. Соболезную. Так больно!» — пишет Анатолий В.

«Страшная трагедия в Кемерово! Соболезнования родственникам и близким погибших. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — пожелал Денис А.

Наряду с соболезнованиями пользователи строят предположения, что именно стало причиной трагедии. По мнению большинства, виной тому — отсутствие должных проверок со стороны МЧС. Многих пользователей возмутило, что ТРЦ «Зимняя вишня» является малым бизнесом. По их мнению, объекты, в которых собирается такое количество людей, априори не могут считаться малым бизнесом. Одной из причин подобного возмущения стала реформа контрольно-надзорной деятельности, проводимая МЧС России совместно с правительством, цель которой — ослабить удавку проверок на малый и средний бизнес.

«Этот торговый центр — малый бизнес. А у него каникулы, в том числе и от пожарных требований», — отметил Andy Bombshell.

«А помните, как бизнес орал: «Нам мешают работать! Нас душат проверками! Пожарные по пять раз на день проверяют!» В итоге охранник в Кемерово: «Пожарка не работала, воды не было, сигнализации не было». Вывод: если мы не будем кошмарить бизнес, бизнес будет кошмарить нас. Точка», — заключила Ягоза.

Впрочем, некоторые пользователи считают, что причина трагедии лежит не только в отсутствии проверок, но и в коррумпированности проверяющих. Они отмечают, что нередко они закрывают глаза на нарушения деньгами.

«Проблема в том, что эти пожарные приходят для того, чтобы только дань собрать, а так ничего не меняется. Просто систему таких проверок надо менять, тогда толк будет, а так в Кемерово произошло, и гарантий, что ещё где-то не долбанет так же, вообще нет», — пишет Донецкий.

С тем, что необходимо пересмотреть порядок проверок мест массового скопления людей, согласен и Роман А. Он вспомнил трагедию 2009 года в пермском клубе «Хромая лошадь», когда в результате пожара погибли 156 человек.

«Хромая лошадь», теперь «Зимняя вишня». Наверное, достаточно, чтобы понять, что бизнес бизнесу рознь и необходимо пересмотреть правила проверок всех мест массовых мероприятий!» — считает Роман.

Пользователь Чистый четверг считает, что дело вовсе не в малом бизнесе, так как подобные трагедии могут происходить и в других местах массового скопления людей. Однако он согласен с тем, что вина лежит на тех, кто нёс ответственность за все нарушения в торговом центре.

«Дело не в бизнесе! В местах скопления людей, к бизнесу никакого отношения не имеющих, зачастую то же самое! Безответственность всех ответственных — вот причина всех трагедий и бич нашего общества!» — пишет Чистый четверг.

Ряд пользователей нашли в трагедии и политический след. По их мнению, в пожаре виновата действующая власть РФ. Однако многие пользователи критически относятся к подобным высказываниям, делая акцент на том, что именно либерально настроенные граждане требовали минимизировать проверки малого бизнеса.

«Знаете, коллеги, то, как нагло и цинично используют трагедию в Кемерово наши якобы оппозиционеры с целью дестабилизировать ситуацию в стране, лишь еще больше убедило меня в том, что государству пора начинать собирать либеральную оппозицию в одном месте… в лагерях в Сибири», — считает Борисенко.

Многие пользователи отметили, что подобные политические «дебаты» неуместны в ситуации, когда произошла такая крупная трагедия.

«Попробуйте быть людьми. Просто людьми. Хотя бы во время таких трагедий не лезьте со своими политическими обидками, не устраивайте разборок и разоблачений. Для этого еще будет время. Если не находите в своей душе сострадания — просто промолчите. Сделайте над собой усилие», — попросил Север Крайний.

Помимо причин трагедии, пользователи также обсуждают её детали. Так, ночью с 25 на 26 марта в сети стали ходить слухи, якобы во дворе ближайшей к торговому центру школы складывают трупы погибших в пожаре. Причиной тому стала фотография, на которой изображены чёрные пакеты. Однако вскоре пользователи убедились, что это палатка МЧС, которую позже сфотографировали с другого ракурса.

Скриншот страницы Telegram-канал Караульный Палатка МЧС недалеко от ТРЦ «Зимняя вишня»

Скриншот страницы Telegram-канал Караульный Палатка МЧС недалеко от ТРЦ «Зимняя вишня»

Еще одна широко обсуждаемая деталь — снимок, на котором десятки жителей Кемерова выстроились в очередь, чтобы сдать кровь для пострадавших при пожаре.

Скриншот страницы Telegram-канал Караульный Жители Кемерова сдают кровь для пострадавших от пожара в ТРЦ «Зимняя вишня»

Напомним, 25 марта на четвертом этаже в ТРЦ «Зимняя вишня» вспыхнул пожар. На этом этаже были расположены детские игровые комнаты и кинотеатр. По последним данным СКР, число погибших достигло 64 человек. По данным регионального МЧС, площадь пожара составила 1,5 тыс. квадратных метров. Открытое горение пожарным удалось ликвидировать лишь к утру 26 марта. В числе приоритетных версий пожара рассматривают неисправность электропроводки.