Кемерово, 26 марта, 2018, 12:06 — ИА Регнум. Действиям охранников, которые, как утверждают очевидцы, после возникновения пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, перекрыли проходы по лестницам, не давая детям из игровой комнаты спуститься вниз, будет дана правовая оценка. Проверку проведёт Росгвардия. Об этом в своём микроблоге в Twitter написал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

Илья Дубровин ИА REGNUM ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли десятки людей

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«Росгвардия в пределах своей компетенции проверит действия охраны ТЦ», — уточнил Хинштейн.

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По его словам, если факт подтвердится, «будем добиваться привлечения этих людей к уголовной ответственности, и аннулирования лицензии ЧОО с наложением максимальных штрафных санкций на юридических и должностных лиц».

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул 25 марта. По последним данным, в результате пожара погибли 64 человека. Из них на данный момент опознаны 15 человек. Следователи работают с родственниками погибших, процедура опознания продолжается. За медицинской помощью обратились более 40 человек.

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По факту пожара возбуждено уголовное дело сразу по трём статьям УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По информации СКР, в настоящее время уже задержаны четверо подозреваемых, среди них руководитель управляющей компании, которая обслуживала ТЦ, и арендатор помещения.