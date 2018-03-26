Кемерово, 26 марта, 2018, 12:05 — ИА Регнум. На месте пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове работают более 60 психологов МЧС России. Они оказывают помощь пострадавшим и их родственникам, сообщили в МЧС.

Илья Дубровин ИА REGNUM Пожар в торговом центре Кемерово

Также на месте трагедии работают сотрудники и других оперативных служб. Они оказывают помощь и поддержку близким погибших, пострадавших и без вести пропавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Специалисты из Кемерова, Красноярска и Москвы уже оказали экстренную психологическую помощь более чем 70 обратившимся гражданам.

Пункт временного приема психологов расположен рядом с местом происшествия. Там же находятся близкие погибших и тех, чья судьба еще остается неизвестной.

Читайте также: В ТРЦ в Кемерово есть риски взрывов — МЧС

Кроме того, для пострадавших в результате пожара в ТРЦ в Кемерово работает телефон горячей линии 8 (3842) 58-23-33 . На горячую линию уже поступило 325 звонков.

Основная часть звонков — вопросы о судьбах людей, которые на момент пожара находились в торговом центре.

Читайте также: Из-за пожара в ТРЦ в Кемеровской области введён режим ЧС

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС, в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово есть риски взрывов и другие опасности. Пожарные и спасатели не могут войти в некоторые помещения горящего ТРЦ. из-за высокой температуры, также опасны неустойчивые конструкции и сильное задымление.

К ликвидации ЧС привлечена группировка сил и средств в количестве более 670 человек и 130 единиц техники, из них от МЧС России — более 550 человек и 92 единиц техники, в том числе два воздушных судна.

Читайте также: Спасатели не могут войти в некоторые помещения ТРЦ в Кемерово — МЧС

Напомним, пожар в «Зимней вишне» в Кемерово вспыхнул 25 марта. Утром 26 марта сообщалось о 37 погибших. Однако, по последним данным МЧС, число жертв страшного пожара достигло 64 человека.

Глава МЧС назвал окончательное число погибших в Кемерово

Читайте подробнее: Смертельный пожар в ТЦ Кемерова: все новости