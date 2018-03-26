Кемерово, 26 марта, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Следственный комитет заявил об опознании 15 тел погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово, сообщает ведомство.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свечи и цветы

Продолжается процедура опознания. Следователи работают с родственниками погибших.

Ранее замглавы МЧС Владлен Аксенов заявил об опознании тел пяти погибших в ТРЦ «Зимняя вишня». Для установления личностей погибших может понадобиться генетическая экспертиза. Пожар в «Зимней вишне» в Кемерово вспыхнул 25 марта. По последним данным МЧС, число жертв страшного пожара достигло 64 человек.

Шесть тел погибших находятся в здании. Сотрудники МЧС не могут попасть в ряд помещений из-за высокой температуры и угрозы обрушения.