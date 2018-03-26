Тайбэй, 26 марта, 2018, 11:53 — ИА Регнум. Шесть спутников для мониторинга погоды и окружающей среды намерена запустить Национальная лаборатория прикладных исследований в рамках проекта Formosat-7, сообщил министр науки и технологии Тайваня Чэнь Лянцзи в эфире Radio Taiwan International.

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По его словам, проект будет реализован совместно с американской компанией SpaceX, которая выведет спутники на низкую околоземную орбиту. Проект Formosat-7 включает группировку из шести метеоспутников, которые позволят точнее отслеживать погодные изменения, включая путь тайфунов в Тихом океане.

Formosat-7 является «технологическим» преемником другого семейства спутников, запущенных в рамках проекта Formosat-3 в апреле 2006 года.

Отмечается, что проект реализуется совместно с Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США. Предполагалось, что на орбиту будут запущены два блока из 12 микроспутников, однако из-за недостатка финансирования, число спутников сократили до шести.

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Лянцзи пояснил, что старт запланирован в период с июня по август 2018 года, в настоящее время тайваньская сторона ожидает ответа от представителей SpaceX о точной дате вывода спутников на орбиту. Предполагается, что спутники будут находиться на орбите высотой от 520 до 550 км от Земли.