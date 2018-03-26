Пермь, 26 марта, 2018, 12:06 — ИА Регнум. В Пермском крае торговые комплексы функционируют в привычном режиме. За кемеровским крупным пожаром никаких проверок пока не последовало. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности МЧС России ГУ МЧС России по Пермскому краю Оксана Бутина.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

«Там (в Кемерово) сейчас работают следственные органы, поэтому пока не будет установлена причина, у нас нет особых указаний. Всё работает в прежнем режиме. Наш комментарий будет после того, как завершится проверка в Кемерово», — сказала Бутина.

Стоит отметить, что, согласно данным из открытых источников, в Пермском крае последний раз тотальная проверка торговых комплексов проводилась в 2015 году и была связана с поручением генерального прокурора России Юрия Чайки после пожара в казанском ТК «Адмирал», где 11 марта в результате сильного возгорания погибли 17 человек и около 70 человек получили травмы.

Проверка прошла в 196 крупных ТРЦ. В Перми ревизоры посетили торгово-развлекательные комплексы «Алмаз», «Баумол», «Виват», «Гостиный двор», «Изумруд», «Колизей», «Мачта», «Навигатор», «СемьЯ» и «Шоколад». Тогда в Прикамье выявили более 1300 нарушений, из них 891 касалось пожарной безопасности. Наиболее распространенным нарушением в пермских ТЦ оказалось отсутствие или неисправность систем автоматической пожарной сигнализации, отсутствие технической документации на них, игнорирование требований закона о ежеквартальных проверках и плановом ремонте. Кроме того, многие торговые объекты не были оснащены первичными средствами пожаротушения, системами вытяжной противодымной вентиляции, противопожарных водопроводов. Процесс устранения выявленных нарушений собственниками и арендаторами помещений в ТРЦ прокуратура взяла на строгий контроль.

Как правило, крупные ТРЦ представляют собой многоэтажные здания. Один из пермских экспертов после трагедии в Кемерово, которая произошла в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, отметил, что кинозалы и детские площадки располагаются на втором — третьем этажах. На первом этаже слишком высокая арендная плата. Владельцы кинозалов не смогут её осилить. Если после пожара в Кемерово потребуют перенести все игровые комнаты и площадки для детей, а также кинотеатры на первый этаж, то детские площадки просто закроют. Прекратят своё существование и кинозалы. Они станут экономически невыгодными. Между тем можно обойтись без экономического ущерба и переносов массовых площадок. Необходимо усилить меры безопасности и ужесточить личную ответственность в сфере пожарной безопасности владельцев и менеджеров ТРЦ.

Напомним, вчера, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошёл крупный пожар. По последним данным следственных органов, в ходе расследования уголовного дела подтверждена гибель 64 человек.