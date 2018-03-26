Москва, 26 марта, 2018, 11:44 — ИА Регнум. Свои соболезнования родным погибших в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» выразил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он написал в своём Twitter.

Илья Дубровин ИА REGNUM Пожар в торговом центре в Кемерово

Ранее в СКР сообщили, что в настоящее время обнаружены тела 56 человек, погибших в результате трагедии.

«Трагедия в Кемерове. Сложно подобрать слова… Глубокие соболезнования всем, кто потерял родных в этом страшном пожаре», — написал мэр Москвы.

По данным экстренных служб, пожар, случившийся 25 марта в торговом центре на его верхнем, четвёртом этаже, распространился на 1,5 тыс. кв. м, в здании обрушилась крыша. Пожарные смогли справиться с огнём лишь к утру 26 марта, в настоящее время идёт разбор завалов.

Добавим, глава МЧС России Владимир Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии в Кемерово в связи с трагедией объявил о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации (ЧС).

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Он также поручил федеральным органам исполнительной власти помочь соответствующим региональным службам, и поставил задачу оказать адресную помощь всем пострадавшим при пожаре.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта телеграмму с соболезнованиями губернатору Кемеровской области Аману Тулееву в связи с пожаром в ТРЦ, унесшим более 50 человеческих жизней, направила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

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