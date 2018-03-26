Якутск, 26 марта, 2018, 11:50 — ИА Регнум. В Якутске два года ожидающие заселения в строящийся дом по адресу Чайковского, 117/3 дольщики бьют тревогу: в здании остались недоделки, но его торопятся скорее принять в эксплуатацию, заселив туда людей. Чиновники спешат выполнить распоряжение полпреда Юрия Трутнева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

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«Там такая ситуация обрисовывается, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель службы контроля муниципального портала One click Yakutsk Александр Захаров-ЯКНК (фамилия по паспорту). — Полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев недавно приезжал, а до этого люди жаловались Путину по поводу того, что есть недобросовестная компания «Симиир». Они уже в течение двух лет не могут запустить в эксплуатацию стопятидесятиквартирный девятиэтажный дом: деньги проели все, получается. Трутнев приехал и дал поручения устранить все недоделки, а дом — заселить. Как обычно у нас получается, принято постановление, наши республиканские чиновники под козырёк взяли и решили экстренно выдать ключи людям уже 27-го марта. А как же недоделки?».

Когда будут устранять недочёты, неизвестно. По информации Александра Захарова-ЯКНК, городская комиссия по вводу объектов будет только 26 марта, но Жилнадзор уже принял дом, игнорируя комиссию.

«Говорят, продавили застройщика, и, минуя комиссию… Видимо, это всё по причине суеты и желания угодить полномочному представителю президента. Только так нельзя», — считает Александр Захаров-ЯКНК, напоминая, что в Якутии уже в этом году были прецеденты, когда рушились новые дома: в январе обвалился потолок одной из квартир построенного в 2013 году четырёхквартирного дома для детей-сирот в селе республики Сунтар.

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«Мы пока вообще ничего не знаем, — призналась корреспонденту ИА REGNUM вложившая деньги в строительство дома на Чайковского дольщик компании «Симиир» Варвара Пичкина. — Незавершённость там по мелкой части — это остекление балконов, кровля, утепление подъездов. Такие мелочи остаются. И уже во вторник будет выдача ключей. Говорят, приедет сам Егор Афанасьевич (глава Якутии Егор Борисов — прим. ИА REGNUM ). Сейчас ищут застройщика, который будет устранять недочёты, чтобы сейчас дать под гарантию. Я думаю, скорее всего, примут незавершённый объект. И надеюсь, всё-таки будет какой-нибудь застройщик, надеюсь, нас не кинут».

Как сообщало ИА REGNUM, тема обманутых дольщиков для Якутии очень болезненна. Летом 2017 года республика была лидером среди регионов Дальнего Востока по числу людей, вложивших в строящееся жильё деньги, но не заехавших в свои квартиры в положенные сроки. В Якутии обманутых дольщиков тогда насчитали 268 человек, при этом ещё 1194 жителя республики, вложившие деньги в строительство многоэтажек, оказались в зоне риска: их дома возводятся с отставанием более чем на 9 месяцев.

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