Владивосток, 26 марта, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Очередная трагедия, теперь уже в Кемерово, всколыхнула общественность и руководителей различных ведомств и служб. А ведь Приморью особо стоит обратить внимание на подобные трагичные истории — здесь не забыты горькие «уроки» 12-летней давности. Сделаны ли выводы, разбирался корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Трагедия

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С начала 2018 года в Приморье было несколько крупных пожаров в местах скопления людей. Все они случились в каникулярный январь.

Так, в Уссурийске горел торговый центр «Антарес». Пламя вспыхнуло далеко за полночь. Как выяснилось, в здании загорелись два холодильника на первом этаже. Огонь быстро перекинулся на потолок. Полностью справиться с пожаром спасателям удалось лишь к утру.

В эти же дни пожар был в супермаркете, затем в популярном кафе во Владивостоке, и даже в культурно-спортивном центре «Фетисов Арена» зафиксировано возгорание. В поселке Пограничный загорелся торговый центр.

К счастью, обошлось без жертв, пострадали материально владельцы горевших зданий.

Между тем в пресс-службе краевого МЧС сказали, что никаких дополнительных проверок в связи с кемеровской трагедией проводить не будут:

«Все проверки МЧС России в 2018 году проводятся в соответствии с Административным регламентом исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности».

Более того, в торгово-развлекательных центрах даже не проводится учебная эвакуация, как, например, в учебных заведениях.

Уже установлено, что пожарный надзор в Кемерово не проверял торговый центр, т.к. он является объектом малого бизнеса и в отношении него действуют надзорные каникулы.

«Да, мы не можем проверять их законно, но работа в Приморском крае с собственниками проводится — консультативная. Администрации ТРЦ понимают необходимость этих действий, мы уже обжигались однажды. Жизнь учит», — пояснили ИА PrimaMedia в МЧС.

В этой связи вывод один — пожарная безопасность в торгово-развлекательных центрах лежит на плечах владельцев, и от них зависят жизнь и здоровье посетителей. И нет гарантии, что трагедия в Кемерове не повторится в любом другом ТРЦ Владивостока, а их довольно много: Седанка-Сити, Семёрочка, Сити-центр, Clover House, Малый ГУМ, Черёмушки и другие.

Приморцы ежегодно вспоминают трагедию 12-летней давности, когда в здании «ПромстройНИИпроекта» во Владивостоке произошел крупный пожар. Сотрудники офисов, пытаясь спастись от огня, прыгали с верхних этажей, а пожарные машины не могли проехать к зданию вплотную из-за припаркованных машин. Тогда погибло 9 женщин, 13 человек получили различные травмы, еще стольким же понадобилась помощь психологов.

«В здании на тот момент отсутствовали в рабочем состоянии автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре. Кроме этого, эвакуационные выходы были загромождены посторонними предметами, захламлены воспламеняющимися предметами, металлическая дверь, ведущая к эвакуационному выходу, была закрыта на замок. В сложившейся ситуации люди были лишены возможности покинуть помещение и, спасаясь от огня, выпрыгивали из окон горящих служебных кабинетов», — поясняла старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.

Как сообщало ИА REGNUM, одной из причин гибели людей на пожаре в здании «ПромстройНИИпроекта», по заключению следствия, были решетки на лестничных пролетах здания.

Суды по делу шли долго. Люди выходили на пикеты, требовали достоверного расследования причин и наказания виновников страшной трагедии.

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В уголовном деле было пять обвиняемых и еще два человека, которые, по мнению следствия, препятствовали работе пожарных.

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В октябре 2007 года Первореченский районный суд вынес приговор пяти обвиняемым. Руководитель отделения банка Людмила Феофанова, старший инженер административно-хозяйственного отдела отделения банка Виктор Хаников и начальник отдела государственного пожарного надзора Первореченского района Сергей Лузган приговорены к двум годам лишения свободы каждый.

На 1 год и 10 месяцев осуждены директор ООО «Восточная стена» Виктор Марченко и старший инспектор отдела государственного пожарного надзора Первореченского района Владивостока Алексей Лобанов, с отбыванием наказания в колонии-поселении. Суд также взыскал с осужденных материальный и моральный ущерб, причиненный потерпевшим.

Имена девяти сотрудниц Сбербанка высечены на памятной доске, которая установлена на входе в здание «Промстройниипроекта». Ежегодно 16 января сюда приходят горожане с цветами.