Москва, 26 марта, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Героиня белоленточных протестов зимы 2012 года, бывший светский обозреватель Божена Рынска на своей странице в Facebook заявила, что «детки и подожгли» торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерово.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово началось на 4-м этаже

По ее мнению, это «вполне вероятно».

«Дети могут поджечь элементарно. Зажигалкой. Смеха ради», — пишет Рынска.

В марте 2016 года Рынска заявила, что детские площадки рядом с многоквартирными домами её сильно раздражают из-за шума и она поддерживает «гудроновый протест».

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Речь идет об инциденте в Нижнем Новгороде, где жильцы залили детскую горку гудроном с битым стеклом.

«Можно свихнуться. Ни сна, ни отдыха измученной душе. Хочется не то, что гудроном, зарином, ***, все это заполировать», — написала тогда бывшая журналистка.

Она же в декабре 2016 года обрадовалась смерти журналистов нескольких телеканалов в катастрофе Ту-154 Минобороны РФ над Черным морем. Жертвами трагедии тогда стал хор имени Александрова.