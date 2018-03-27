Москва, 27 марта, 2018, 04:32 — ИА Регнум. Принимать новый федеральный государственный стандарт основного общего образования необходимо ради создания единого образовательного пространства, считает министр образования Ольга Васильева. Содержание стандарта, который с большой вероятностью скоро будет принят, обсуждает обозреватель ИА REGNUM, биолог и математик Анастасия Шарова.

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Вариант стандарта по математике размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов. И вариант этот довольно скандален. Министерство образования планирует радикальное упрощение программы по математике. Уже в 5−9-х классах математика делится на два уровня: крайне упрощенный базовый и объемный углубленный. В этом случае потребуется коренным образом пересмотреть систему итоговой аттестации (ГИА, ЕГЭ), а об этом нет даже речи, впрочем, это только одна из связанных проблем. Предположение о том, что базовый уровень планируется для общеобразовательных школ, а углубленный для физико-математических, не объясняет столь сильного упрощения первого уровня даже по сравнению с нынешней программой. Также не похоже, чтобы база представляла собой облегченную программу для неуспевающих, потому что углубленный уровень не выглядит как программа «для всех», а скорее соответствует нынешней программе физико-математических школ. А значит, мы имеем дело с двумя вариантами математики, один из которых, сильно упрощенный, для всех, а второй — сложный — для спецшкол.

Вопросов возникает масса. Как обеспечить альтернативу, организовав в разы больше физматшкол, включая отдаленные территории; как будет проходить распределение учеников в классы базовые и углубленные, предусмотрены ли вообще такие классы в одной и той же школе; можно ли (об этом не говорится) перейти с базового уровня на углубленный? Наконец, где грань между умениями базового уровня — «выполнять несложные преобразования», «оперировать на базовом уровне понятиями», «решать несложные задачи» и уровня углубленного — «умением свободно оперировать понятиями», «умением решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности».

Научить пусть немногому, но всех — если разработчики объясняли свои идеи этим принципом — отнимает у школьников альтернативу и лишает будущего. Кто-то прорвется — но на уровне системы это будет конец.

О наиболее возмутительных примерах разницы между двумя уровнями читайте в статье: Министерство образования готовит контрольный выстрел в школьную математику

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