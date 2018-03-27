Москва, 27 марта, 2018, 05:31 — ИА Регнум. Вопрос реновации московского жилья, который удалось несколько смягчить, вновь может стать предельно острым. Почему так происходит, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реноватор

Московский конкурс — открытый национальный архитектурно-строительный конкурс с международным участием на разработку концепции реновации кварталов — судя по промежуточным итогам, обещает стать вполне антинациональным. В ходе дискуссий и презентаций роль Москвы как исконно русского города, российской столицы, субъекта РФ и важнейшей ее части была просто потеряна. Реновационное громадье выступило как чистая доска для воплощения художественных идей архитекторов, большей частью зарубежных. По мнению профессиональных риелторов, именно такой подход даст повышение стоимости жилья на целых 30%.

Главный архитектор Москвы С. Кузнецов, выступая на Гайдаровском форуме с презентацией программы сноса и строек, особый акцент сделал на представлении о мировых тенденциях и переформатировании Москвы в соответствии с ними. Всё, сказанное в рамках этого доклада, включая «неизбежную семидесятипроцентную урбанизацию», идет вразрез с президентской инициативой о пространственном развитии страны. И снова гнаться за «конкурентной привлекательностью Москвы» в ущерб развитию русской периферии представляется совершенно контрпродуктивным. Есть ли шанс в рамках программы реновации сохранить и приумножить русские традиции и чему учит успешный опыт предшественников?

Читайте подробности: Зачем нам реновационный мундиаль?

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