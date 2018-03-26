Калуга, 26 марта, 2018, 11:28 — ИА Регнум. В Калужской области каждый житель региона сможет узнать, болен ли он ВИЧ или здоров. До 30 марта в рамках недели экспресс-тестирования на ВИЧ любой желающий может анонимно и бесплатно пройти обследование в поликлинике областного Центра инфекционных заболеваний и СПИД. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном специализированном центре инфекционных заболеваний и СПИД. Результат теста будет готов уже через 20 минут.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

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В центре добавили, что сегодня, 26 марта, в Калуге стартовала акция под названием «Узнай свой ВИЧ-статус! Убедись, что ты — здоров!». Медики совместно с волонтёрами Калужского базового медицинского колледжа на улицах областного центра раздают калужанам и гостям города приглашения на прохождение тестирования на ВИЧ-инфекцию и объясняя значимость информации о ВИЧ статусе для каждого.

Одновременно волонтёры проводят соцопрос, чтобы помочь горожанам определиться, насколько в их жизни присутствует риск заражения социально значимыми заболеваниями.

В последние годы в Калужской области увеличивается доля сельских жителей среди впервые выявленных ВИЧ-инфицированных. О поздней диагностике ВИЧ-инфекции среди жителей сёл свидетельствует и более высокая их доля (28,3%) среди умерших в течение года после выявления ВИЧ-инфекции.

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При этом самые высокие показатели заражения ВИЧ-инфекцией среди мужчин отмечены в возрастной группе 35−39 лет, среди женщин в группе 30−34 года.

Напомним, по результатам анализа информации, собранной Европейской наблюдательной системой в период с 2004 по 2015 годы в 31 стране Европы, эксперты отмечают аналогичную с Россией ситуацию в развитии эпидемии ВИЧ. Каждый шестой случай ВИЧ-инфекции и в Европе, и в России, выявляется у пациентов старше 50 лет. Заболеваемость ВИЧ среди лиц старше 50 лет увеличилась в 16 странах, в том числе, в Германии, Ирландии и Бельгии. Причём у пациентов старших возрастных групп ВИЧ-инфекция чаще выявляется на поздних стадиях. Также ещё одной из причин позднего обращения ВИЧ-инфицированных за медицинской помощью являются опасения, связанные с открытием ВИЧ-статуса.

На основе анализа информации из 19 стран каждый пятый, живущий с ВИЧ, избегает обращения в клинику или больницу из-за страха столкнуться с дискриминацией в связи со своим ВИЧ-статусом. Именно поэтому многие государства, в том числе и Россия, выделяют средства на проведение доступного, анонимного и добровольного тестирования граждан на ВИЧ-инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, только за 11 месяцев 2017 года в Калужской области было выявлено 273 новых случая заражения ВИЧ. Всего в регионе проживают 3103 пациента с ВИЧ.