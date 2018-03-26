Ярославль, 26 марта, 2018, 11:26 — ИА Регнум. Торговые центры в Ярославле, не дожидаясь указаний МЧС, начинают проверки пожарной безопасности своих задний. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы уже начали принимать меры дополнительной пожарной безопасности. В ближайшее время проведем внеплановый инструктаж, а так же тренировку по эвакуации. Пожарную сигнализацию у нас обслуживает известная в городе организация и мы ей доверяем, но попросили провести проверку работы сигнализации. Сейчас по зданию ходят сотрудники торгового центра и проверяют все запасные выходы. Вроде все «чистые», незагроможденные», — сказал корреспонденту ИА REGNUM технический директор ТЦ «Венге» Александр Бобров.

Секретарь приемной торгового центра «Аура» сослалась, что у нее есть четкие распоряжения не давать информацию журналистам и не соединять их с руководством. Она лишь предложила написать запрос в письменном виде и пообещала, что их организация даст ответ в ближайшее время. Назвать человека, который дал такое распоряжение, она тоже отказалась.

В самом первом торговом центре Ярославля, который был открыт еще в 2004 году, ТЦ «Космос» на Ленинградском проспекте сказали, что здание находится в идеальном противопожарном состоянии.

«Нас строили по проекту и пожарная безопасность была частью его. Наше здание проверяли недавно разные ведомства — в феврале 2018 года и в декабре 2017 и никаких проблем найдено не было», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в администрации ТЦ «Космос» на Ленинградском проспекте.

Администрация торгового центра сообщила, что проведет инструктаж среди арендаторов и проверит, как они соблюдают правила пожарной безопасности