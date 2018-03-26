Кемерово, 26 марта, 2018, 11:25 — ИА Регнум. В Кемеровской области введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом сегодня, 26 марта, заявил глава МЧС России Владимир Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии в Кемерово, сообщили в МЧС.

Илья Дубровин ИА REGNUM Трагедия

Пучков уточнил, что режим ЧС объявлен из-за пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

Он поручил, федеральным органам исполнительной власти организовать помощь и поддержку соответствующим службам.

Также Пучков поставил задачу оказать адресную и конкретную помощь всем пострадавшим

Кроме того, должны быть сформированы комплексные медицинские бригады.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МЧС России Владимир Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии в Кемерово заявил, что доступа в отдельные помещения ТРЦ в Кемерово нет из-за высокой температуры, а также из-за того, что внутри здания неустойчивые конструкции, сильное задымление.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» вспыхнул 25 марта. Ещё утром 26 марта сообщалось о 37 погибших. Однако, по последним данным СКР, число жертв страшного пожара достигло 53.

По данным МЧС, очаг возгорания находился на четвёртом этаже (верхнем) торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня».

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