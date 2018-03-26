Кемерово, 26 марта, 2018, 11:23 — ИА Регнум. В Кемерово вместе со следственно-оперативной группой вылетел глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово началось на 4-м этаже

Сотрудники центрального аппарата ведомства займутся расследованием уголовного дела, возбужденного после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Жертвами пожара, по данным СКР, стали 56 человек.

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Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове начался 25 марта на четвертом, последнем, этаже здания. К настоящему времени в рамках возбужденного уголовного дела были задержаны и допрошены четыре человека.

В числе задержанных — арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания и гендиректор торгового центра.

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Ранее в интернете появилась петиция, адресованная генпрокуратуре, призывающая «проверить ведомства, разрешавшие эксплуатацию здания» торгового центра «Зимняя вишня». За четыре часа её подписали порядка 400 человек.