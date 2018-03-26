Киев, 26 марта, 2018, 11:22 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке теракта, содержится в неотапливаемом СИЗО. Об этом сообщила ее сестра Вера Савченко в беседе с телеканалом «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

«Камеры кругом, то есть это именно видеонаблюдение, как и в любом СИЗО в РФ, — сказала она. — Больше ничего не известно».

По ее слова, Надежда Савченко попросила дополнительное «одеяло, потому что холодно — это помещение не отапливается».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский политик Надежда Савченко, лишенная депутатской неприкосновенности, была задержана 22 марта в здании Верховной рады. Она подозревается в совершении действий, направленных на свержение конституционного строя, посягательстве на жизнь госдеятеля, создании террористической группы и подготовке террористического акта, а также незаконном обращении с оружием.

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