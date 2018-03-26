Москва, 26 марта, 2018, 11:11 — ИА Регнум. Страна не простит, если трагедия в Кемерове останется без должных выводов и последствий. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове началось на 4-м этаже

«Виновные обязательно должны быть найдены. Должно быть проведено такое расследование, чтобы ни у кого не осталось и малейшего сомнения, что те, на кого укажет следствие, действительно главные виновники происшествия. Страна не простит, если такая трагедия останется без должных выводов и последствий», — отметил Жириновский.

Депутат Госдумы выразил соболезнования всем пострадавшим при пожаре в Кемерово, их семьям, близким, друзьям.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Следственный комитет подтвердил гибель 56 человек в результате пожара в торговом центре.