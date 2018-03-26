Ярославль, 26 марта, 2018, 11:08 — ИА Регнум. В Ярославском ТРЦ «Вернисаж» уверены, что трагедия, произошедшая в Кемерово, у них повториться не может, так как системы безопасности находятся в рабочем состоянии и регулярно проходят техобслуживание, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Http://yarvernisage.ru ТРЦ «Вернисаж»

«ТРЦ «Вернисаж» защищен в этом плане. Системы пожаротушения и дымоудаления работают, они ежемесячно проходят техобслуживание специализированной организацией, с которой у нас заключен договор. Будет она и в этот четверг. Кроме того, у нас кнопка сигнализации выведена на пульт МЧС, все системы проверяются по графику, ведется журнал. Мы спим спокойно в этом плане», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM главный инженер ТРЦ «Вернисаж» Владимир Теравский.

На вопрос, что же, по его мнению, могло привести к такой ужасной трагедии в кемеровской «Зимней Вишне», он ответил так:

«Видимо, системы безопасности там не работали, эвакуационные выходы были завалены, двери не работали, система дымоудаления… Должного обслуживания систем безопасности, значит, не было. Это в первую очередь приходит в голову. Так не должно быть. Если у нас эта работа проводится — мы все выходные сидим спокойно, у нас паники никакой нет. Мы уверены в безопасности своих посетителей. Один раз было возгорание на фудкорте из-за того, что трубу не почистили, жир воспламенился. Но у нас системы сработали в течение двух минут, никто не пострадал. Запасные выходы — все открыты, зимой очищаем, пожарные гидранты почищены, если пожарная машина подъедет заправляться — есть где встать, все противопожарные лестницы проверены», — пояснил Владимир Теравский.

По последним данным, при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 53 человека, сообщили в оперативном штабе. Ранее замглавы МЧС говорил о 48 погибших.