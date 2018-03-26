Кемерово, 26 марта, 2018, 10:58 — ИА Регнум. Пожарные и спасатели не могут войти в некоторые помещения горящего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сегодня, 26 марта, заявил глава МЧС России Владимир Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии в Кемерово, сообщили в МЧС.

Илья Дубровин ИА REGNUM ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли десятки людей

По его словам, доступа в отдельные помещения нет из-за высокой температуры.

Пучков отметил, что пожарные и спасатели работают с риском для жизни и здоровья, так как внутри неустойчивые конструкции, сильное задымление.

При этом глава МЧС пояснил, что поисково-спасательная операция продолжается в полном объёме. Группировка на месте пожара увеличена.

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В Кемерово прибыли мощные силы спасателей из регионов Сибири, а также опытнейшие спасатели отряда «Центроспас» МЧС из Москвы.

Спасатели привезли с собой поисковых собак и необходимое оборудование для проведения поисковых работ и разбора завалов.

«Если понадобится, то в резерве находятся аэромобильные группировки Главных управлений МЧС России по Красноярскому краю, Хакасии, Алтаю, Новосибирской и Омской областей», — уточнил Пучков.

По данным МЧС, в настоящее время для проведения поисково-спасательных работ и тушения пожара привлечены 663 человек и 124 единиц техники из них от МЧС России — 549 человек и 86 единиц техники в том числе два воздушных судна.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар в «Зимней вишне» вспыхнул 25 марта. Ещё утром 26 марта сообщалось о 37 погибших. Однако, по последним данным СКР, число жертв страшного пожара достигло 53.

По данным МЧС, очаг возгорания находился на четвёртом этаже (верхнем) торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня», где были расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами.

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