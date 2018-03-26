Барнаул, 26 марта, 2018, 10:53 — ИА Регнум. Учитывая качество строительной экспертизы и материалов, используемых для отделки, потенциальными убийцами являются многие кинотеатры и детские развлекательные центры, расположенные на 3−4 этажах торгово-развлекательных центров. Такое мнение на правах анонимности высказал один из алтайских строителей. Впрочем, и так очевидно, что в случае ЧП верхние этажи значительно усложнят эвакуацию людей и тушение пожара. Между тем только в Барнауле таковых насчитывается три — ТРЦ Галактика — 3 этаж, ТРЦ Арена — 4 этаж, ТРЦ Пионер — 4 этаж, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»

Уже известно, что губернатор Александр Карлин в ходе сегодняшнего оперативного совещания потребовал принять дополнительные меры по обеспечению безопасности на объектах с массовым пребыванием людей в Алтайском крае.

«Из трагедии в Кемерове все мы должны сделать очень серьезные, глубокие выводы. Обеспечение жизни и здоровья людей — абсолютный приоритет. Это базовые вопросы, которые никакие бизнес-интересы, никакие имиджевые приоритеты не должны снимать с повестки нашей повседневной работы», — подчеркнул губернатор.

Усилить надзор за соблюдением строительных норм и правил при возведении объектов с массовым пребыванием людей поручено Государственной инспекции Алтайского края. Речь идет о торговых, досуговых, образовательных учреждениях и учреждениях здравоохранения, где будут проведены необходимые проверки и реализованы все полномочия со стороны органов надзора, чтобы исключить подобное.

«Речь идет не только собственно об объекте, но и об инфраструктуре вокруг него. Необходимо выстроить всю логистику вокруг объектов с массовым пребыванием людей для того, чтобы безусловно был обеспечен подъезд специальной техники — пожарных машин и машин скорой помощи. Чтобы в случае необходимости можно было максимально оперативно эвакуировать людей, организовать ликвидацию техногенных или других катастроф», — подчеркнул Александр Карлин.

Губернатор признал, что на торговых объектах Барнаула и в крупных городах, и в районных центрах «много беспорядка».

«Нередко такие объекты стараются возвести там, где не обеспечен должный подъезд, нет условий для стоянки транспорта. Сегодня каждый покупатель и посетитель подобных учреждений, как правило, прибывает туда на своем личном транспорте. Нужно все оценивать в комплексе. И при малейших подозрениях в том, что безопасность на таком объекте не обеспечивается, нужно принять исчерпывающие меры для устранения нарушений», — заявил губернатор.

От имени всех жителей Алтайского края он направил Аману Тулееву — телеграмму, в которой выразил искренние соболезнованияпо поводу случившегося и предложил любые виды помощи.

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Напомним, при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», по официальным данным, погибли более 50 человек. ИА REGNUM ведет online-трансляцию о событиях в Кемерове.