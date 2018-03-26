Москва, 26 марта, 2018, 10:45 — ИА Регнум. Возместить ущерб гражданам, пострадавшим в ходе пожара в торговом центре в Кемерове, будет достаточно проблематично, поскольку уставной капитал компании-основателя довольно невелик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 марта заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Сгоревший ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове принадлежал ООО «Зимняя вишня Кемерово», уставной капитал которого чуть больше 250 тыс. рублей. При этом основной вид деятельности такой организации — розничная торговля напитками.

«Очень часто значимые имущественные объекты, в которых происходят массовые мероприятия, находятся либо в субаренде у совсем маленьких структур с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, либо или вообще в офшорных зонах. И понятно, что предъявлять требования по возмещению ущерба к таким компания чрезвычайно сложно — они, как правило, выполняют функции транзита средств в центр прибыли, для оптимизации налогообложения», — объясняет Гутенев.

Такая схема не кажется депутату правильной, однако причиной трагедии стала не она. В частности, если бы профилактические работы проводились вовремя и на должном уровне, трагедии удалось бы избежать.

«Вызывает удивление, что система сигнализации, система пожаротушения не находились в рабочем состоянии, запасные выходы не функционировали. Я считаю, это недоработка местных властей и надзорных служб. Они должны нести солидарную ответственность», — считает Гутенев.

При этом он уверен, что наводить порядок нужно не с помощью того, чтобы плодить огромное количество законов, поскольку, по его словам, на местах их не выполняют, «а иногда и используют как коррупционные инструменты для извлечения собственной выгоды».

"Чтобы не было повторений, необходимо провести ревизию по всей стране, причём не только с целью устранить недостатки, которых, я уверен, очень много, но и с целью принять кадровые решения для тех, кто занимает определённые должности, но не проявляет должной принципиальности и наплевал на риски, с которыми сталкиваемся все мы, когда идём в выходной с детьми в кино или кафе. Поэтому усиливать законодательное поле я смысла не вижу, а вот сделать неотвратимым наказание для тех, кто плохо выполняет свои обязанности и формирует предпосылки для возникновения таких трагедий, — это наша основная задача», — уверен Гутенев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта вспыхнул пожар. В результате трагедии уже погибли 53 человека, ещё 16 числятся пропавшими без вести. Открытый огонь уже ликвидирован, сейчас сотрудники МЧС разгребают завалы в поисках людей.