Москва, 26 марта, 2018, 10:47 — ИА Регнум. Недостающий объем собственного сырого молока на российском рынке может быть восстановлен в течение пяти лет, сообщил 26 марта первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

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По его словам, благодаря мерам государственной поддержки в 2017 году российские предприятия вышли на прирост производства молока в объеме 560 тысяч тонн. В случае если тенденция сохранится, то в перспективе Россия восполнит недостаток в сыром молоке.

«Рассчитываем, что за ближайшие, по нашим расчетам 4−5 лет, мы восстановим недостающий объем собственного объема сырого молока на российском рынке», — цитирует ТАСС замминистра.

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Хатуов добавил, что в будущем будет пресечен ввоз сухого молока в Россию по «серым схемам» вроде той, что использовалась при поставках через Белоруссию. С этой целью с соседней страной уже согласован баланс поставок, который «позволит совместными усилиями контролировать попытку реэкспорта из прилегающих прибалтийских государств через Белоруссию».

Ранее зампредседателя правительства РФ Аркадий Дворкович сообщал, что нехватка собственного производства молока в России достигает 25% от общего объема потребления.

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