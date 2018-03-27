Американский питомник антииранских сил активизируется?
Тегеран, 27 марта, 2018, 03:12 — ИА Регнум. Заигрывание США с курдскими группировками имеет выраженный антииранский прицел. Как связано назначения на пост советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона с активизацией антииранских террористических группировок, пишет в своей статье обозреватель ИА REGNUM Сергей Шакарянц.
Ликвидация одного из командиров «Демократической партии Курдистана Ирана» (ПДКИ), по заявлению Регионального правительства Курдистана, была организована иранской разведкой. Эта формулировка явно свидетельствует о попытке курдов Эрбиля еще раз выслужиться перед США, упирая на свою антииранскую направленность. ПДКИ печально известна своими антииранскими террористическими действиями, но даже эта группировка уступает так называемым «Моджахеддин-э хальк» (МЕК). Эти антииранские моджахеды известны тем, что еще во время исламской революции начали свою террористическую деятельность против официальных лиц Ирана, а впоследствии, в 1986 году, бежали в Ирак, где помогали Саддаму Хусейну в подавлении шиитских и курдских восстаний в стране.
В этом смысле назначение Болтона, известного своими связями и спонсорством антииранских террористических группировок, скорее всего, вызовет активизацию антииранских сил в регионе. Сможет ли Иран нанести опережающий удар по своим противникам?
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