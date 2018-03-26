Ереван, 26 марта, 2018, 10:38 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян 26 марта направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с трагическим пожаром, произошедшим в Кемеровской области, ставшем причиной гибели десятков людей, в том числе, детей.

Сергей Гавриленко/Коммерсантъ

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента Армении, в телеграмме Саргсян выразил «искренние и глубокие соболезнования президенту РФ и всему братскому народу России, попросив передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

Кроме того, 26 марта находящиеся с рабочим визитом в Ереване члены делегации Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы России и члены парламентской комиссии Армении по внешним отношениям на совместном заседании почтили память жертв пожара в Кемерово.

По последним данным, в результате произошедшего 25 марта пожара в одном из торговых центров Кемерово погибли 53 человека, порядка 50 — пострадали. 16 человек считаются пропавшими.