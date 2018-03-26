Краснодар, 26 марта, 2018, 10:23 — ИА Регнум. Все торгово-развлекательные центры в Краснодарском крае будут проверены на соблюдение норм пожарной безопасности. Соответствующее поручение дал глава региона Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации края.

Гидрант

Для проведения проверок будут привлечены различные ведомства, контроль поручен вице-губернатору Андрею Алексеенко.

Межведомственные проверки пройдут не только в торговых центрах, но и в других местах массового досуга людей.

«Трагедия в Кемерово не должна повториться. Все торговые и развлекательные центры края должны быть надежно защищены от возникновения подобных ситуаций. Необходимо проверить все ТРЦ, а также места пребывания и досуга детей», — сказал Вениамин Кондратьев.

Ранее губернатор направил губернатору Кемеровской области Аману Тулееву телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с трагедией.

«Невосполнимая потеря и горе для всех жителей страны. Равнодушных к беде нет. Скорбим по безвременно ушедшим, соболезнуем родным и близким», — говорится в телеграмме главы региона.

Отметим, что сегодня только в одном Краснодаре насчитывается около 20 торговых центров разной площади и этажности.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел пожар — очаг возгорания, как предварительно оценили специалисты, находился на четвертом этаже, рядом с кинозалами и игровой комнатой для детей. По последним данным, подтверждена гибель 53 человек, в том числе — детей.

В рамках уголовного дела задержаны и допрашиваются четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания. Также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей здание торгового центра.