Мадрид, 27 марта, 2018, 01:22 — ИА Регнум. Статус Гибралтара как английской колонии на западе Европы становится особенно важен в связи с намеченной Великобританией трансформацией своего положения в ЕС. О том, почему Мадрид обеспокоился судьбой ворот в Средиземноморье именно сейчас, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Флаг ЕС

Великобритания выходит из Евросоюза, используя принцип «уйти, чтобы остаться». Главное в этом процессе, как его видит Лондон, получить максимальные преференции для возможности контроля над материковой Европой. Одно из важных доказательств тому — жесткая позиция Великобритании по вопросу Гибралтара, которому по всем параметрам уже давно пора быть восстановленным в составе Испании. Испанские публицисты даже называют Англию «агрессором и оккупантом» и призывают свое правительство сосредоточиться на ближайших проблемах вместо того, чтобы столько внимания уделять России, находящейся на другом конце Европы.

Гибралтар — это контроль над путями, ведущими из Атлантики в Средиземноморье и обратно. А значит, и способ разрешать и запрещать по своему изволению транспортные маршруты других стран. Не много ли на себя берет одно небольшое островное государство по отношению к Европе XXI века?

Читайте подробности: Гибралтар чей?

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