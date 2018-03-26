Москва, 26 марта, 2018, 10:10 — ИА Регнум. В Госдуме настаивают на ужесточении законодательства в сфере эксплуатации торгово-развлекательных центров, передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Число жертв пожара в Кемерово превысило 50 человек.

«Необходимо ужесточение законодательства в сфере эксплуатации подобных объектов и ответственности за соответсвующие нарушения. Также требуется провести проверку состояния аналогичных комплексов по всей стране. Нельзя допустить повторения кемеровского кошмара», — написал в соцсети депутат Госдумы Алексей Журавлев («Родина»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в больницах Кемерово остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение. Более десяти человек на данный момент числятся пропавшими без вести.