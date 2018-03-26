Москва, 26 марта, 2018, 10:05 — ИА Регнум. Владимир Путин совершенно однозначно выразил стратегию России, заявив, что Россия является мировой державой, которая приложит все усилия, чтобы ею остаться и стать сильнее, понимая при этом, как помешать всем, кто этому будет противиться, заявил экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми 25 марта в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Обсуждая один из моментов документального фильма о президенте Путине, Кедми отметил слова президента про присоединение Крыма. В частности, про то, что это было «дерзкое и неожиданное для всех решение России».

«Следующий шаг России будет неожиданный, дерзкий и эффективный не меньше, чем в Крыму, и не меньше, чем в Сирии! И Россия не будет объявлять, как американский президент, что она будет делать. Она объяснит, что она найдет возможным объяснить после того, как сделает. Так было в Крыму, так было в Сирии, так будет в третьем месте. В каком и как? Ждите, готовьтесь, всё равно прошляпите!» — заявил Кедми.

Напомним, что демонизация России и лично ее президента Владимира Путина постепенно начала нарастать с момента «Мюнхенской речи» Путина, где президент выразил недовольство России попранием ее интересов на глобальной арене и неисполнением Западом взятых на себя обязательств перед нами.

Затем накал начал нарастать всё сильнее после конфликта в Южной Осетии 2008 года и дошел до точки невозврата в 2014 году после присоединения Россией Крыма, который откололся от Украины в результате профашистского переворота. Ключевой момент, вызывающий недовольство Запада — это отстаивание Россией при Путине своих национальных интересов.