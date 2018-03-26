Кемерово, 26 марта, 2018, 09:57 — ИА Регнум. Сотрудники полиции обнаружили пятерых молодых людей, которых ранее считали пропавшими без вести при пожаре в торговом центре в Кемерове, сообщает региональный главк МВД РФ.

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По данным полиции, живыми найдены пять человек — трое несовершеннолетних, девушка и молодой человек. Они были объявлены пропавшими без вести, однако были найдены в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался вечером 25 марта, огонь потушили утром на следующий день. К настоящему времени Следственный комитет России подтвердил гибель 53 человек, девять из них — дети.

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В больницах города находятся 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение. Продолжает уточняться число пропавших без вести.