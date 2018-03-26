Москва, 26 марта, 2018, 09:51 — ИА Регнум. Посольство США в России выразило соболезнования в связи с трагедией в Кемерово, где при пожаре погибли 53 человека. Об этом написала в Twitter пресс-секретарь дипмиссии Мария Олсон.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы и свечи

«Ужасная трагедия в Сибири. Мы всем сердцем с жертвами и с семьями погибших и пострадавших», — пишет Олсон.

Накануне вечером в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар, огонь тушили более 19 часов. К настоящему времени Следственный комитет России подтвердил гибель 53 человек.

Девять жертв — дети. В больницах города находятся 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение.

Уточняется число пропавших без вести. Пожарные продолжают разбор завалов и пролив здания водой.

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Работа осложняется угрозой обрушения. Соболезнования в связи с трагедией выразили канцлер Австрии Себастьян Курц и президент Сербии Александар Вучич.

Также слова соболезнования и поддержки высказали лидер Азербайджана Ильхам Алиев, глава Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд.