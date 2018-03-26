Самара, 26 марта, 2018, 09:47 — ИА Регнум. Губернаторы регионов Поволжья выражают соболезнования жителям Кемеровской области в связи с трагедией в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», где погибли более 50 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово началась на 4-м этаже

Одним из первых соболезнования жителям Кемеровской области в связи с трагедией в торговом центре выразил глава Самарской области Дмитрий Азаров. Правительственная телеграмма была направлена в адрес губернатора области Амана Тулеева.

«Эта страшная беда унесла жизни десятков людей. Особенно больно осознавать, что среди погибших много детей. Жители Самарской области, как и люди по всей стране, глубоко потрясены случившимся. В эту трудную минуту примите слова нашей поддержки и искреннего сочувствия родным и близким жертв пожара. Скорбим о погибших и желаем скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от огненной стихии», — подчеркнул глава самарского региона.

Саратовский губернатор Валерий Радаев отметил, что «вместе со всей Россией Саратовская область скорбит по погибшим — взрослым и детям».

"Мы искренне разделяем ваше горе и в это тяжелое для кемеровчан время готовы оказать любую помощь, которая потребуется. Родственникам, близким, друзьям погибших — мужества и сил пережить эту невосполнимую утрату. Пострадавшим в пожаре, всем, кто сегодня находится на лечении в больницах — скорейшего выздоровления», — говорится, в частности, в соболезновании.

Соболезнования выразил также глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при пожаре торгового центра в Кемерово», — говорится в сообщении руководителя региона в «Твиттере».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта в центре Кемерова произошел пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Пожар вспыхнул на четвертом этаже, где были размещены детские игровые комнаты и кинотеатр. Огонь охватил 1,5 тыс. квадратных метров, возгорание удалось ликвидировать к утру 26 марта. Одной из возможных причин возгорания называется детская шалость с огнем. По последним данным, погибли 53 человека.